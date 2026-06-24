Gino Segura deja el Senado y va por la candidatura de Morena en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador por Quintana Roo, Gino Segura Vázquez, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas a partir de este jueves 25 de junio, con el propósito de participar en el proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Tras recibir la autorización correspondiente, el legislador informó que su decisión responde al objetivo de incorporarse de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial del movimiento en Quintana Roo.

En un comunicado, Gino Segura señaló que esta determinación es congruente con el compromiso asumido desde el inicio de su encargo en el Senado y con la intención de contribuir a la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

“Desde el primer día que asumí el cargo de senador, hice el compromiso de servir a México y a Quintana Roo con absoluta convicción. Hoy, atendiendo esa misma responsabilidad y por petición del pueblo, he decidido regresar a mi tierra para sumarme de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de nuestro movimiento”, expresó.

El senador afirmó que esta nueva etapa representa una oportunidad para mantener el contacto directo con la ciudadanía y continuar impulsando acciones orientadas al desarrollo y bienestar de Quintana Roo.

Asimismo, destacó que seguirá trabajando con cercanía y compromiso para fortalecer la organización política del movimiento y contribuir a la construcción de un estado con mayores oportunidades para sus habitantes.

La licencia solicitada por Gino Segura se da en el marco del proceso interno de Morena para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales de la transformación rumbo a las elecciones de 2027. En Quintana Roo, el registro de aspirantes está programado para este 26 de junio.

Con esta decisión, Gino Segura se suma a la lista de actores políticos que han dejado temporalmente sus cargos para participar en la contienda interna que definirá al perfil que encabezará el proyecto político de la Cuarta Transformación en la entidad.