Marybel Villegas pide licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo

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CANCÚN.- La diputada federal Marybel Villegas Canché solicitó licencia a su cargo para participar en el proceso interno de Morena mediante el cual se definirá a la persona que encabezará la coordinación estatal de la transformación en Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027.

A través de sus redes sociales, la legisladora confirmó su decisión y anunció que buscará convertirse en coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en la entidad.

“Por nuestra gente, por un futuro mejor para Quintana Roo y por la transformación, les informo que participaré para ser coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Quintana Roo”, expresó.

La separación del cargo forma parte de los requisitos establecidos por Morena para quienes aspiren a participar en el proceso interno para la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el partido, los registros de los aspirantes de Quintana Roo se realizarán el próximo 26 de junio, ya sea de manera presencial en la Ciudad de México o a través de la modalidad digital habilitada por la Comisión Nacional de Elecciones.

Con esta decisión, Marybel Villegas se convierte en una de las primeras figuras políticas de Quintana Roo en formalizar su participación en el proceso interno morenista.

La definición del perfil ganador se realizará mediante encuestas, mecanismo que Morena utilizará para seleccionar a sus coordinadores estatales y eventuales candidatos a las gubernaturas en las elecciones de 2027.