Inaugura Estefanía Mercado primer Centro de Acopio de Cacharros de Playa del Carmen, exclusivo para casa habitación

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado puso en funcionamiento el primer Centro de Acopio de Cacharros de casa habitación, como parte de una estrategia permanente de ordenamiento y saneamiento ambiental.

“Seguimos transformando espacios abandonados en soluciones para nuestra gente. Donde antes había un basurero, hoy contamos con más de 5,400 metros cuadrados para recibir de manera responsable aquellos residuos que ya no utilizas en casa”, refirió la Alcaldesa.

Con esto —dijo— también se evita que los residuos de chacharros terminen en calles, lotes baldíos o áreas verdes, lo que ayuda a mantener una ciudad más limpia, ordenada y sustentable para todas y todos.

En este marco, la secretaria de Servicios Públicos, Julieta Martín, destacó que este espacio representa un punto de inflexión en la política local de gestión de residuos, al consolidarse como una alternativa permanente, accesible y eficiente para la ciudadanía.

“Desde el inicio de la administración hemos recolectado más de seis mil ochenta y siete toneladas de cacharros mediante campañas de descacharrización y solicitudes ciudadanas a través del Call Center. Pero sabíamos que necesitábamos una opción permanente, accesible y hacerlo de manera inteligente. Por eso nace este primer Centro de Acopio de Cacharros de casa habitación”, señaló.

Subrayó que este modelo no solo se enfoca en la recolección de residuos, sino en una estrategia de “descacharrización selectiva”, acompañada de acciones de concientización dirigidas a niñas, niños y población en general, mediante pláticas en escuelas, colonias, mercados, plataformas digitales y comités vecinales.

Asimismo, informó que la estrategia se complementa con la instalación de puntos de reciclaje en diversas colonias y programas específicos para el manejo de colchones, llantas, así como residuos como sebos y grasas, además de la colaboración con empresas especializadas en el acopio y tratamiento de estos materiales.

De manera adicional, este centro cuenta con un área para el acopio de basura verde que resulta de las actividades de poda que realizan únicamente las brigadas de Servicios Públicos Municipales.

En el marco del evento, las autoridades municipales reconocieron la participación de empresas aliadas como Nómadas, encargada del acopio de llantas; ARIFER, especializada en el manejo de huesos, grasas, sebos y aceite quemado; y Reciclemos, dedicada al acopio de cacharros.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar este nuevo centro y a continuar sumándose a las acciones de limpieza urbana. “Sigamos dejando huella, trabajando unidos para mantener nuestro hogar, Playa del Carmen, limpio y digno para todas nuestras familias”.

Este Centro de Acopio de Cacharros de casa-habitación, que se encuentra en la avenida Jacinto Pat, entre avenidas Chemuyil y Playa del Carmen, brindará atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 am a 1 pm, y solamente se pueden depositar, sin costo alguno, llantas (hasta 4 por vivienda), colchones y bases de colchón, refrigeradores, estufas, lavadoras, aires acondicionados, y carcasas de electrónicos.

Asimismo, espejos, puertas, madera prensada, mesas, sillas y sillones, muebles en general, muebles de baño, fierro y metales, tanques de gas vacíos, cacharros domésticos, retacería de madera libre de metales, escombro en costales (hasta 6 por vivienda), y vidrios de puertas y ventanas.