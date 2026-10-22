Gobierno de Estefanía Mercado impulsa la participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de escuchar las opiniones, inquietudes y propuestas de niñas, niños y adolescentes para fortalecer las políticas públicas municipales, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, presentó la consulta sobre la Percepción de la Niñez y la Adolescencia, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Municipal, en coordinación con World Vision México.

La presentación se realizó en la Escuela Secundaria General No. 10 “Ignacio Zaragoza”, con la participación de autoridades municipales, representantes del sector educativo, personal docente y estudiantes, quienes conocieron los objetivos de esta iniciativa dirigida a menores de entre 10 y 17 años.

Durante su intervención, la secretaria ejecutiva del SIPINNA Municipal, Judith Gertrudis Matos Quiam, explicó que la consulta busca conocer de primera mano cómo perciben las y los adolescentes su comunidad escolar y entorno social, así como identificar sus necesidades, inquietudes y propuestas para contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y políticas públicas acordes con la realidad del municipio.

Destacó que la participación de niñas, niños y adolescentes no debe limitarse a escuchar sus opiniones, sino que estas deben ser tomadas en cuenta en las decisiones que afectan sus vidas. Asimismo, reconoció la colaboración de World Vision México y de las instituciones educativas para impulsar espacios que permitan conocer sus experiencias y contribuir a la protección de sus derechos.

Por su parte, la directora de la Escuela Secundaria General No. 10 “Ignacio Zaragoza”, Lourdes Coral Alvarado, invitó a las y los estudiantes a participar en la consulta mediante el código QR que estará disponible en el plantel, a fin de que puedan expresar libremente sus inquietudes, experiencias y propuestas.

La directora señaló que las autoridades educativas y municipales necesitan conocer las situaciones que enfrentan las y los adolescentes para identificar sus necesidades y brindarles atención. También exhortó al personal docente a promover la participación del alumnado y generar espacios de diálogo en los que puedan compartir sus experiencias y reflexiones.

La consulta permitirá recopilar, analizar y sistematizar las opiniones de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que sus perspectivas contribuyan al fortalecimiento de las acciones de prevención, bienestar y protección de sus derechos, reconociéndolos como titulares de derechos y participantes activos en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.