Sheinbaum atribuye regulación de la Modalidad 40 del IMSS a la detección de posibles fraudes

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detección de posibles fraudes para obtener pensiones elevadas motivó la regulación de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la conferencia matutina del 22 de octubre, sostuvo que se identificaron esquemas mediante los cuales se buscaba acceder a pensiones que no correspondían a los trabajadores.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con el acceso a las pensiones altas”, expresó. Añadió que las medidas también buscan garantizar recursos suficientes para las pensiones que calificó como “reales”, cuyo financiamiento implica cientos de miles de millones de pesos.

La mandataria reconoció la complejidad del asunto y señaló que podrían ampliarse las explicaciones sobre las irregularidades detectadas, aunque no detalló las acciones emprendidas contra los posibles casos de fraude.

La Modalidad 40 permite a quienes dejaron de cotizar mediante un patrón realizar aportaciones por cuenta propia para acumular semanas y mejorar el monto de su futura pensión.

De acuerdo con la información presentada, el Consejo Técnico del IMSS decidió limitar el salario de incorporación al último registrado ante el instituto más el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA). La medida fue planteada para impedir que se eleve el promedio salarial mediante aportaciones realizadas durante cinco años bajo este esquema.

Carolina Cisneros Pardo, titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, explicó que ese criterio se aplicará a las nuevas incorporaciones, tomando como referencia el salario reportado al momento de la baja.

El instituto informó que las personas actualmente inscritas conservarán sus semanas cotizadas y las aportaciones efectuadas. Las autoridades también señalaron que la Modalidad 40 no desaparecerá y que buscan fortalecer su funcionamiento y evitar prácticas de simulación.

Durante los próximos meses se analizará el impacto financiero del programa para elaborar posteriormente una propuesta de modificación de sus reglas.

Por su parte, el director del despacho De La Vega & Martínez Rojas sostuvo que cualquier cambio que restrinja derechos de los asegurados debe aprobarse mediante una reforma legal y aplicarse hacia adelante, sin perjudicar a quienes ya están inscritos ni modificar las condiciones bajo las cuales realizan sus aportaciones.