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Mara Lezama encabezó entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Cancún

29 junio, 2026
Admin
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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Cancún la entrega de mil 131 tarjetas correspondientes a la Beca Universal “Rita Cetina”, dirigidas a estudiantes de ocho planteles educativos del municipio de Benito Juárez.

La jornada se realizó en el Deportivo Jacinto Canek y contó con la participación de la titular de Becas para el Bienestar en Quintana Roo, Dianela Benítez García, así como de madres, padres y tutores de las y los beneficiarios.

Durante el evento, la mandataria estatal señaló que este programa busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en las aulas y brindar un respaldo económico a las familias quintanarroenses.

“Este recurso público le pertenece al pueblo y, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entrega de manera directa, sin intermediarios y lo más rápido posible, para que llegue a quienes realmente lo necesitan”, expresó Mara Lezama.

La gobernadora destacó la importancia de impulsar acciones que permitan reducir la deserción escolar y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a las y los adolescentes.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y tutores para que supervisen los contenidos que niñas, niños y jóvenes consumen en internet y la televisión, al considerar que la adolescencia es una etapa en la que pueden presentarse riesgos relacionados con las adicciones y otras conductas perjudiciales.

“Queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes se mantengan alejados de las actitudes destructivas y que construyan un proyecto de vida con educación, deporte y valores”, señaló.

La entrega de las tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina” comenzó el pasado 1 de junio. Hasta ahora se han distribuido 46 mil 113 plásticos, lo que representa un avance del 80 por ciento respecto a la meta estatal de 57 mil 371.

En Quintana Roo, el programa beneficiará a 94 mil 892 estudiantes, quienes recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares.

Las autoridades informaron que quienes no pudieron acudir a recibir su tarjeta en la fecha programada tendrán la oportunidad de hacerlo mediante jornadas de reprogramación que serán organizadas posteriormente.

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