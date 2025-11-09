Gobierno Federal presenta Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, estrategia que consta de tres ejes clave: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; y Educación y Cultura para la Paz.

Durante su anuncio, la mandataria aseveró que mantiene “una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, puntualizó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los ejes de acción, que incluye una visita que hará a Uruapan, Michoacán, esta misma semana.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, expuso las acciones para combatir la extorsión, el combate al tráfico de drogas y evitar el enfrentamiento entre grupos de crimen organizado.

El funcionario federal aseveró que se realizará un despliegue de 10 mil 506 elementos para el reforzamiento de la seguridad.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que 1781 elementos participarán de parte de la dependencia.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la generación de este plan se da a partir de la reunión con grupos de la población y sociedad civil.

“A partir de la semana próxima, por instrucción de la presidenta, habrá presencia territorial en los municipios del estado de Michoacán. Representantes estarán visitando casa por casa para dar atención integral a la población con todos los programas y servicios”, indicó.

Fuente: Nmás