Guadalupe Taddei renuncia a presidencia del INE en medio de señalamientos por irregularidades

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CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de 24 horas de haber afirmado que no renunciaría, Guadalupe Taddei Zavala anunció que este lunes 26 de octubre presentará ante la Cámara de Diputados su dimisión a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que asumió en abril de 2023. La decisión ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés que son objeto de revisión institucional.

En un comunicado difundido por el organismo, Taddei explicó que tomó la decisión después de una reflexión y sostuvo que la protección del INE y la continuidad de sus funciones constitucionales deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

“Lo hago con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de mi vida al servicio electoral de México”, expresó. También señaló que su salida no exime a las autoridades de esclarecer los hechos que deban investigarse y afirmó que las instituciones permanecen más allá de las personas que las encabezan.

La consejera presidenta pidió no anticipar conclusiones sobre las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales. Sostuvo que los señalamientos deben verificarse con evidencia y por las vías institucionales, con transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso.

La decisión se produce después de que trascendieran señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE y posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones sobre estos asuntos, aunque las acusaciones deberán esclarecerse conforme a los procedimientos correspondientes.

En su mensaje, Taddei defendió el funcionamiento operativo del instituto y aseguró que los trabajos técnicos y logísticos continúan conforme a las responsabilidades constitucionales del organismo. Subrayó que la organización de las elecciones debe garantizar la renovación pacífica de los poderes públicos mediante el voto ciudadano.

La renuncia también sorprendió a integrantes del Consejo General del INE. Según la información difundida, consejerías solicitaron una reunión virtual con Taddei el sábado para pedir explicaciones sobre las versiones de su posible salida. En ese encuentro, la funcionaria habría descartado renunciar y solicitado esperar los resultados de las auditorías.

Con la presentación formal de su renuncia, el instituto deberá definir quién asumirá provisionalmente la presidencia y cómo se organizará el procedimiento para cubrir la vacante, en un momento clave para los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027.

Taddei se convirtió en abril de 2023 en la primera mujer en presidir el INE, después de ser seleccionada mediante insaculación en la Cámara de Diputados, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas para alcanzar la mayoría calificada. Licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora, acumuló más de tres décadas de trayectoria en organismos electorales y de transparencia, principalmente en Sonora.