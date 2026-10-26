Ricardo Marín Requena se integra a la estructura estatal de Movimiento Ciudadano

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CIUDAD DE MEXICO.- El abogado, empresario y activista social Ricardo Marín Requena, formalizó su incorporación a Movimiento Ciudadano, durante un encuentro cordial con Jorge Álvarez Máynez, coordinador Nacional de la Comisión Operativa Nacional, y Dante Delgado Rannauro, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, en el que también estuvieron el coordinador de la Comisión Operativa Estatal naranja en Quintana Roo, Joaquín González Castro, y la secretaria de Organización de la dirigencia estatal del partido, Lidia Rojas Fabro.

Marín Requena, presidente de la asociación civil Juntos Seremos Más por México, llega a la estructura estatal de Movimiento Ciudadano, con el fin de sumarse a las acciones que realiza MC para fortalecer su participación y presencia, rumbo al proceso electoral del año entrante, en especial en lo que corresponde al municipio de Othón P. Blanco.

El coordinador de MC en Quintana Roo, Joaquín González Castro, manifestó su beneplácito por la incorporación del empresario y líder social debido a que llega a fortalecer el proyecto del partido en Quintana Roo.

En tanto, Álvarez Máynez manifestó su satisfacción por el trabajo que se está realizando en Quintana Roo y hechos como éste lo demuestran.

De la misma forma, la también regidora del municipio capitalino en Quintana Roo, Lidia Rojas, dio la bienvenida a Ricardo Marín y destacó que se trata de “un gran chetumaleño, líder y que, como yo, creemos firmemente en una política nueva y buena con el objetivo de ayudar”.

Marín Requena, quien de esta manera responde a una invitación que le hizo Lidia Rojas, se ha destacado por su labor al frente de la asociación que preside en Quintana Roo, Juntos Seremos Más por México, la cual se constituyó en Quintana Roo como un movimiento y espacio de organización social, con el fin de impulsar la participación ciudadana activa, promover el diálogo social y atender los retos locales mediante la colaboración y la transparencia.