Gustavo Miranda ¿Caballo negro del PAN en Quintana Roo?

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Lo que comenzó como un trascendido parece que se perfila como realidad: Gustavo Miranda García amarró acuerdo con el mismísimo Jorge Romero Herrera, y su camisa finalmente será azul en el actual proceso electoral, para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, a una diputación federal o una senaduría.

Incluso Miranda podría ser el caballo negro de los cambios que se prevé estaría preparando el PAN, en su recomposición para enfrentar al morenismo en Quintana Roo, dado el sometimiento a la 4T de Reyna Tamayo y Ernesto Sánchez.

Todo parece indicar que Dante Delgado finalmente le dijo “siempre no” a Gustavo Miranda –quizá sopesó más los negativos que los recursos que ofrece para financiar su campaña–, quien ahora lucha por borrar su pasado verde y su vocación inmobiliaria, haciendo arreglos con un personaje que habla su mismo lenguaje en los negocios de la política. Lo que está claro, es que Miranda no se anda por las ramas; negocia directamente con las cabezas.

La química debió hacer su trabajo en esa reunión con el dirigente nacional panista, ya que ambos están relacionados, Romero con la “mafia inmobiliaria” de la Ciudad de México y Miranda con el “cártel del despojo” en Cancún.

En la reaparición de Miranda, pesa sin duda el castigo definitivo que le impuso la nomenclatura verde encabezada por Jorge Emilio, –sigue sin conocerse la falta grave que habrá cometido– y la necesidad de invertir el capital económico en capital político para seguir en el negocio de la política.

Mientras tanto, ya empezó a actuar como panista de ultra derecha. Se fue a Estados Unidos, en gira de “diplomacia política”, estrategia con sello panista, en busca de apoyo en contra de los gobiernos de la 4T, en este caso en Quintana Roo.

Su planteamiento es abanderar los temas de la inseguridad, las agresiones a ciudadanos estadunidenses, la explotación sexual infantil en Quintana Roo, entre otros.

SU DESTINO, LIGADO AL VERDE

También pesa su cálculo de que el grupo verde perderá poder en Quintana Roo, en caso de que Jorge Emilio no consiga retener la gubernatura para Eugenio Segura o Ana Patricia Peralta. Pero si Jorge Emilio se consolida, entonces su futuro político será incierto.

EL REPECHAJE PANISTA

El panismo está en modo intenso de reclutamiento, por lo que una figura controvertida y con poder de financiamiento como Miranda, jugaría un buen papel para el cambio de dirigencia estatal, ante la ausencia de cuadros fuertes y la entrega del panismo local al poderío morenista.

Por lo pronto, Gustavo Miranda anda de gira por Estados Unidos, muy alineado con la estrategia panista, que busca apoyo en el entorno de Donald Trump contra la 4T, por lo que parece que el alineamiento azul del ex verde Miranda estaría confirmado, mediante una organización fantasma denominada por el mismo como “generando ideas”. Gustavo vuelve a estar en la jugada y usted tiene la última palabra.