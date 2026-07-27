Niega Fiscalía ataque dirigido a comandante en Huayacán

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CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) negó que el ataque armado ocurrido el pasado miércoles sobre la avenida Huayacán, en Cancún, estuviera dirigido contra Josué Rosales, director de Combate al Narcomenudeo, como se difundió en redes sociales tras los hechos.

Durante la conferencia de seguridad realizada este lunes en Cancún, el fiscal general Raciel López Salazar explicó que el comandante se encontraba de manera circunstancial en la zona, acompañado de otro agente ministerial, cuando presenció una agresión armada contra el conductor de una camioneta Ford Lobo, perpetrada por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

El funcionario detalló que, al intervenir para repeler la agresión, Josué Rosales logró herir a uno de los atacantes, mientras que el conductor de la motocicleta escapó inicialmente, aunque fue detenido minutos después.

López Salazar agregó que, durante la persecución, el comandante fue atropellado por uno de los presuntos cómplices, quien conducía una camioneta negra, lo que le provocó una fractura de peroné.

Precisó que el agente recibió atención médica y fue dado de alta ese mismo día, por lo que actualmente continúa su recuperación en su domicilio. Con ello, desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto fallecimiento del mando ministerial.

Asimismo, informó que el día de la agresión fue asegurada el arma que presuntamente utilizó el sicario para atacar tanto al conductor de la Ford Lobo como a los agentes ministeriales.

Investigación derivó en desarticulación de una banda

El fiscal señaló que las investigaciones iniciadas tras el ataque permitieron establecer que la persona que inicialmente fue identificada como víctima presuntamente formaba parte de una organización dedicada a la distribución de marihuana y que esa noche acudiría a realizar una entrega a varios distribuidores.

Como resultado de las indagatorias, las autoridades identificaron a otras siete personas presuntamente vinculadas con esta red, además de localizar dos inmuebles que eran utilizados para almacenar y procesar marihuana.

Durante los cateos realizados en esos predios, elementos ministeriales aseguraron 120 kilogramos de marihuana, armas largas y diversos indicios relacionados con la investigación.

Raciel López Salazar destacó que este operativo fue posible gracias a la intervención del comandante Josué Rosales, cuya presencia en el lugar, insistió, fue producto de una coincidencia y no de un ataque dirigido en su contra.

El fiscal reconoció la actuación del mando ministerial y afirmó que su intervención permitió al grupo interinstitucional avanzar en la desarticulación de la presunta organización delictiva.