Titular de la SEP ordena revisar escuelas con educación militarizada tras muerte de menor

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CIUDAD DE MÉXICO.– El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que los modelos de educación militarizada en planteles de educación básica no cuentan con sustento en la Constitución ni en la Ley General de Educación, por lo que las autoridades estatales deberán supervisar la operación de escuelas que ofrezcan este tipo de esquema.

Las declaraciones se dieron tras el feminicidio de Dafne, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Tamaulipas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que ni la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan modalidades de educación militarizada en escuelas de nivel básico.

Indicó que el viernes pasado la SEP envió un oficio a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, responsables de autorizar el funcionamiento de los planteles, para recordar que la legislación vigente no contempla este tipo de enseñanza.

Delgado Carrillo añadió que la Ley General de Educación y las disposiciones de protección a niñas, niños y adolescentes establecen un modelo educativo basado en los derechos humanos y la igualdad sustantiva, principios que, dijo, son incompatibles con un esquema de formación militarizada en educación básica.

Piden revisar escuelas con ese modelo

El titular de la SEP aclaró que estos planteles no están expresamente prohibidos, pero tampoco están permitidos por el marco legal, razón por la que se solicitó a las autoridades educativas iniciar una revisión para verificar si existen escuelas que ofrezcan este tipo de modalidad.

Como ejemplo, mencionó que en Tamaulipas ya fueron detectados otros cinco planteles con características similares, cuyos permisos serán revisados por las autoridades correspondientes.

Precisó que el objetivo del exhorto es extender la supervisión a nivel nacional para confirmar que ninguna institución de educación básica opere bajo un esquema no previsto por la legislación, tarea que corresponde a los gobiernos estatales.

Reiteran que los maltratos están prohibidos

Sobre las denominadas “novatadas”, Mario Delgado recordó que tanto la Ley General de Educación como la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes prohíben cualquier forma de maltrato, por lo que este tipo de prácticas no puede ser tolerado.

Asimismo, informó que la SEP mantiene comunicación con el secretario de Educación y el gobernador de Tamaulipas para dar seguimiento al caso, en el que ya fue reportada una persona más detenida.

El funcionario agregó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia ha intentado establecer contacto con la madre de la menor para ofrecerle apoyo, aunque hasta el momento no ha sido posible debido a la recomendación de sus representantes legales.