Comparte esta Noticia

ISLA MUJERES.- Habitantes de Isla Mujeres presentaron una demanda de amparo colectivo para solicitar la suspensión de las nuevas tarifas de Ultramar en la ruta Puerto Juárez-Isla Mujeres. El recurso fue ingresado el miércoles 25 de noviembre ante los juzgados federales con residencia en Cancún, bajo el folio 13621616/2026.

El grupo, representado por el abogado Manuel Alfonso García García, cuestionó el impacto del incremento para quienes dependen del transporte marítimo para acudir a hospitales, escuelas y centros de trabajo en la zona continental.

Aunque el nuevo tabulador general comenzó a aplicarse el 26 de noviembre, el ajuste para los residentes isleños está previsto para el 1 de enero de 2027. El viaje redondo pasará de 110 a 130 pesos, un aumento de 18.18 por ciento que, según estimaciones del colectivo, podría afectar a más de diez mil usuarios diarios.

Las nuevas tarifas por viaje sencillo establecen 399 pesos para turistas adultos, 125 pesos para usuarios peninsulares, 120 pesos para personas con discapacidad y 100 pesos para adultos mayores. Para los turistas adultos, el recorrido redondo costará 798 pesos.

Los promoventes también cuestionaron la diferencia entre los precios para personas con discapacidad y adultos mayores, al considerar que constituye un trato discriminatorio.

El colectivo sostuvo que desde diciembre de 2021 existe una resolución que determinó la falta de condiciones de competencia efectiva en esa ruta. Con ese antecedente, pidió revisar el sustento del aumento y señaló que el tabulador no hace referencia a una autorización tarifaria de la Secretaría de Marina.

Además, solicitó examinar los cobros por uso de infraestructura de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

De manera paralela al amparo, los inconformes presentaron denuncias y solicitudes ante instancias federales, entre ellas la Comisión Nacional Antimonopolio y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La representación legal anunció que continuará recabando firmas durante los próximos 15 días hábiles para incorporar a residentes, comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

La presentación de la demanda no suspende automáticamente las tarifas. La solicitud de suspensión deberá ser resuelta por la autoridad judicial.

Con información de Quintana Roo Hoy