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CANCÚN.- Quintana Roo acumuló mil 292 casos de varicela durante 2026, un incremento de 28.6 por ciento respecto del mismo periodo de 2025. El balance representa 287 contagios adicionales y contrasta con la disminución nacional de 12.2 por ciento.

El aumento se extendió a los otros dos estados de la Península de Yucatán. Yucatán registró mil 405 casos, con un crecimiento anual de 51.2 por ciento, mientras Campeche sumó 606, un alza de 22.9 por ciento. En conjunto, las tres entidades acumularon tres mil 303 contagios, 36.1 por ciento más que en el periodo comparable del año anterior.

En Quintana Roo, los registros acumulados pasaron de 453 casos en abril a 839 en julio y mil 292 en el último corte analizado. La información difundida no precisó la distribución municipal de los pacientes ni la cobertura estatal de vacunación contra esta enfermedad.

En julio, el director de Salud de Benito Juárez, Héctor González Rodríguez, señaló la falta de vacunación como uno de los posibles factores relacionados con el repunte. Ese planteamiento no establece por sí mismo la causa del incremento registrado en toda la entidad.

El virus varicela-zóster es altamente contagioso y puede propagarse antes de que aparezcan las lesiones en la piel, lo que dificulta reconocer oportunamente a las personas infectadas. La convivencia cercana en hogares, guarderías y escuelas facilita su transmisión entre quienes no cuentan con protección.

Entre las posibles complicaciones se encuentran infecciones bacterianas, neumonía y afectaciones neurológicas. Los bebés, adultos, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados pueden enfrentar mayores riesgos.

La vacuna contra la varicela no forma parte del esquema básico universal de vacunación en México, por lo que su disponibilidad en instituciones públicas depende de los recursos y estrategias de cada entidad.

El material analizado no presentó evidencia de una nueva cepa de mayor agresividad en Quintana Roo. Tampoco detalló las acciones específicas de inmunización previstas para atender el aumento de casos.

El balance peninsular muestra un comportamiento distinto del nacional: mientras los registros del país descendieron, Quintana Roo, Yucatán y Campeche reportaron incrementos durante el periodo comparado.