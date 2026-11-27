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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos por el canal de WhatsApp que la Administración para el Control de Drogas (DEA) habilitó para recibir información sobre políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó la inconformidad al representante diplomático, quien respondió que revisaría la situación.

La gestión ocurrió después de que Sheinbaum calificara la medida como injerencista. Su cuestionamiento se centró en la convocatoria para proporcionar información sobre funcionarios que presuntamente favorecen a grupos delictivos.

La presidenta reiteró que México mantiene la colaboración con las autoridades estadounidenses para enfrentar el tráfico de drogas. Sin embargo, insistió en que las instituciones del país vecino también deben combatir las actividades de distribución y lavado de dinero dentro de su territorio.

Aunque las agencias estadounidenses solicitan habitualmente información sobre personas buscadas por la justicia, el nuevo anuncio de la DEA incluyó expresamente a actores políticos presuntamente corruptos que apoyan a organizaciones criminales.

Hasta lo informado por la mandataria, la respuesta del embajador fue el compromiso de revisar el asunto; no se anunció una modificación o cancelación del canal.