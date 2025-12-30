Habrá reparación del daño a familiares de víctimas del accidente del tren: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En recorrido por diversos hospitales de Oaxaca a los que fueron trasladadas las personas heridas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo inicial de 30 mil pesos para todas las personas lesionadas y los familiares de las víctimas, con el objetivo de que no tengan que realizar gastos inmediatos, cubrir costos funerarios y atender a sus familiares.

Al arribar al Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mandataria señaló que, una vez que la Fiscalía General de la República determine las causas del accidente, se otorgará un segundo apoyo económico, conforme a lo que corresponda.

Explicó que no visitó el lugar del accidente debido a que esa zona corresponde a los trabajos periciales, ya que su prioridad es atender directamente a las personas afectadas. Por ello, recorrió hospitales del ISSSTE en Tehuantepec, así como unidades del IMSS y del IMSS Bienestar en Salina Cruz.

Sheinbaum lamentó que 13 personas hayan perdido la vida en el accidente del tren, el cual cayó a un barranco, y señaló que varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Indicó que en ciertos casos fue necesario trasladar a los pacientes a la ciudad de Oaxaca y que, de ser requerido, podrían ser enviados a la Ciudad de México para recibir atención especializada.

Cuestionada sobre las quejas de algunos familiares respecto a presuntas negligencias médicas, la presidenta afirmó que todas las personas están siendo atendidas y que no ha sido necesario que los familiares realicen gastos para la adquisición de medicamentos.

Previamente, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que por la mañana se realizó una primera intervención quirúrgica a una menor por una fractura, y que están programadas al menos cuatro cirugías más.

No obstante, algunos familiares manifestaron su inconformidad, al señalar que se pretendía dar de alta a algunos pacientes sin que se les hubieran realizado las valoraciones médicas correspondientes.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación, al momento, 34 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica especializada. En tanto que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Fuente: La Jornada