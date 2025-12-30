Trump afirma que atacó zona portuaria de Venezuela donde se cargaban drogas en barcos

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país atacó una instalación ubicada en un muelle, como parte de una estrategia de presión contra el tráfico de drogas presuntamente vinculado a Venezuela, aunque evitó precisar el lugar exacto, los responsables directos del operativo y si el hecho ocurrió en territorio venezolano.

Durante un encuentro en Florida con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump declaró que se produjo “una gran explosión” en una zona portuaria utilizada, según dijo, para cargar embarcaciones que transportan drogas.

“Golpeamos una instalación en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas. Ese lugar ya no existe”, aseguró el mandatario, sin aclarar si la acción fue ejecutada por el Ejército estadounidense o por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Al ser cuestionado por reporteros sobre una supuesta explosión en Venezuela, Trump respondió de manera ambigua y se negó a confirmar el país donde ocurrió el ataque. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decirlo. Sólo puedo decir que fue a lo largo de la costa”, señaló.

El presidente ya había hecho referencia al ataque el viernes pasado, durante una llamada telefónica a un programa de radio conducido por John Catsimatidis, donde afirmó que Estados Unidos ha intensificado los bombardeos contra presuntas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas.

Según Trump, desde principios de septiembre se han realizado al menos 29 operaciones, que habrían dejado 105 personas muertas, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas públicas de que las embarcaciones atacadas transportaran estupefacientes.

El mandatario también reconoció que ha mantenido comunicación reciente con el presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque minimizó los resultados de esos contactos. “No sale gran cosa de eso”, afirmó.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han ofrecido detalles adicionales sobre el supuesto ataque a la instalación portuaria. Tampoco el gobierno de Venezuela ha emitido una postura oficial al respecto.

Trump ha reiterado en meses recientes que su administración evalúa ampliar las operaciones antidrogas más allá de ataques marítimos, incluyendo acciones en tierra firme. En octubre, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas relacionadas con Venezuela, aunque la agencia no ha hecho comentarios sobre el tema.