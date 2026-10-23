Hoteleros buscan destinar 28% del DNR a la promoción turística de México, señala José Chapur

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CANCÚN.- El sector hotelero de Quintana Roo busca destinar a la promoción turística de México el 28 por ciento de los recursos del Derecho de No Residente (DNR) que no están etiquetados, informó José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company.

El empresario reconoció que todavía no existe garantía de obtener esa asignación y que espera conocer la postura de las autoridades federales. Sostuvo que el propósito es utilizar esos fondos para atraer visitantes y fortalecer la competitividad de los destinos de todo el país.

Chapur planteó que la promoción debe ser una responsabilidad compartida: la Federación tendría que posicionar la marca México en los mercados internacionales, mientras los estados difunden sus propios atractivos.

Como ejemplo, mencionó los mecanismos de financiamiento vinculados con el impuesto al hospedaje en Quintana Roo. Añadió que la participación empresarial en los órganos de promoción permite discutir una distribución eficiente de los recursos, más allá de tener acceso directo a ellos.

En materia de conservación costera, confirmó que existe un acuerdo para poner en marcha el fideicomiso destinado a la recuperación de playas de Quintana Roo, después de reunirse con el secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora.

Según explicó, en noviembre se establecería la fecha para formalizar su operación, mientras que los trabajos se proyectan para el próximo año. Uno de los objetivos será preparar con anticipación la recuperación de los arenales, en lugar de actuar únicamente ante los daños provocados por un huracán.

Las labores requerirán coordinarse con los periodos de anidación de tortugas, retirar temporalmente barreras instaladas en el mar y contratar dragas especializadas que tendrían que trasladarse desde otros puntos del mundo.

Chapur destacó que esa planeación permitirá atender los requerimientos ambientales y logísticos, así como la disponibilidad del equipo. No precisó el monto del fideicomiso ni la extensión de playa prevista para la primera etapa, pero señaló que se busca comenzar la organización para evitar retrasos.

También mencionó que algunos hoteles han colocado barreras contra el sargazo a lo largo de la costa norte del estado, entre Tulum y Cancún. Consideró que contribuyen a conservar los arenales, aunque subrayó que la recuperación de playas necesita medidas adicionales y una estrategia coordinada.

Sobre los estímulos fiscales municipales para la construcción anunciados por la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, durante la reapertura del hotel Hyatt Zilara la tarde anterior, el empresario valoró positivamente las facilidades para impulsar inversiones.

Sostuvo que Cancún necesita renovar constantemente su infraestructura turística para mantener la competitividad y que esa modernización debe acompañarse de promoción y conservación de las playas.