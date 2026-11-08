Hoteleros del sur de Quintana Roo esperan un repunte en diciembre tras un año de sargazo y mayores costos

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CHETUMAL.- Tras un año de mayores costos de combustible y afectaciones por el sargazo, los hoteleros del centro y sur de Quintana Roo esperan que las vacaciones de diciembre eleven la ocupación en Mahahual, Bacalar y Chetumal. Raúl Andrade Angulo, presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, dijo que las condiciones económicas complicaron la actividad del sector y que Mahahual resintió especialmente la llegada de la macroalga.

El dirigente explicó que la expectativa para el cierre de 2026 se basa en el aumento de visitantes que suele registrarse durante las vacaciones de fin de año. Señaló que los hoteleros trabajan con empresarios y autoridades para dar a conocer los destinos en encuentros especializados.

Una de las apuestas es promover el buceo en Mahahual. Andrade Angulo mencionó la presencia del destino en el DEMA Show, encuentro de esa industria en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde la asociación busca abrir oportunidades para los prestadores de servicios de buceo.

En Chetumal, consideró que las obras de mejoramiento urbano y el proyecto del Barrio Mágico pueden renovar la imagen de la capital y sumar atractivos para los visitantes. También destacó el peso del mercado beliceño: la cercanía facilita los cruces hacia Chetumal, sobre todo durante los días de descanso y los fines de semana largos.

Andrade Angulo previó una temporada favorable también para Bacalar. El dirigente no precisó qué porcentaje de ocupación espera el sector en cada destino.