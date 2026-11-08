Proyectan muro de hasta 20 millones de pesos para atender la erosión en el Boulevard Bahía de Chetumal

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CHETUMAL.- La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo (SEOP) proyecta construir un muro de contención de 245 metros en el Boulevard Bahía de Chetumal, donde la erosión ha provocado desfondes entre la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y Calderitas. La obra costaría entre 17 y 20 millones de pesos y su arranque depende de que se autoricen los recursos.

José Rafael Lara Díaz, titular de la dependencia, informó que el proyecto ejecutivo, el cálculo estructural y el presupuesto ya están listos. La SEOP elaboró esos documentos en coordinación con el Colegio de Ingenieros y prevé comenzar antes de que termine 2026 con una primera etapa de 80 metros.

Los estudios identificaron que ese tramo carece de un muro capaz de soportar adecuadamente la presión del agua y la carga de tierra. Según Lara Díaz, esa condición ha favorecido el desgaste de la estructura por la erosión natural. El diseño ya especifica el acero, el espesor y la resistencia que necesitará el muro para contener el agua y el material de relleno.

La dependencia dio prioridad a los primeros 80 metros porque en el sector que va de la universidad hacia Calderitas ya se rehabilitaron banquetas. Lara Díaz señaló que la gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió agilizar el proyecto ante las condiciones del boulevard.

La SEOP también prepara una intervención en la zona de la Virgen, cuya ejecución está prevista para este año. En el caso del muro, el funcionario dijo que la dependencia está en condiciones de iniciar los trabajos en cuanto se autorice el presupuesto.