Localizan con vida al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, tras reporte de presunto secuestro

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ZACATECAS.- El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida este domingo 8 de noviembre, un día después de que se reportara su presunta privación de la libertad junto con varios acompañantes. Las autoridades de San Luis Potosí y Tamaulipas dieron versiones distintas sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la localización en redes sociales. Informó que el Gabinete de Seguridad federal coordinó la búsqueda con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Su publicación incluyó una fotografía del alcalde a bordo de un vehículo todoterreno, pero no precisó dónde ni en qué circunstancias fue encontrado, ni informó sobre su estado de salud.

La desaparición se reportó la noche del sábado. La Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí situó la presunta privación de la libertad en Zacatecas. Según el testimonio de una de las personas afectadas, citado por la dependencia, el grupo fue abandonado en una carretera y desde ahí se trasladó a Cedral, San Luis Potosí, para pedir auxilio. Tras recibir el reporte, la Guardia Civil potosina desplegó un operativo en la zona limítrofe.

El Gobierno de Tamaulipas, en cambio, informó que, según los datos que recibió, los hechos habrían ocurrido la tarde del sábado en una localidad de San Luis Potosí. El anuncio de García Harfuch no aclaró la discrepancia entre ambas versiones.

En la búsqueda participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. García Harfuch agradeció la colaboración de los gobernadores David Monreal Ávila, de Zacatecas; Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.