Imoveqroo aplaza nuevamente la “Ley Chaleco” y descarta aplicarla a principios de 2027

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CHETUMAL.- La aplicación de la llamada “Ley Chaleco” en Quintana Roo fue aplazada nuevamente y quedó descartada su entrada en vigor a principios de 2027, como había previsto el Gobierno del Estado, informó Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).

Entrevistado después de comparecer ante el Congreso del Estado, el funcionario explicó que todavía no existe una fecha para implementar la disposición, debido a que se encuentran en discusión nuevas normas nacionales relacionadas con la seguridad vial y la identificación de motocicletas.

Entre las propuestas que se analizan se encuentran el uso obligatorio de cascos de seguridad certificados, la incorporación del número de placa en estos equipos mediante rotulación o calcomanías y el fortalecimiento de las medidas de educación vial.

Hernández Kotasek señaló que Quintana Roo deberá armonizar su legislación con las disposiciones derivadas de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de evitar posibles controversias jurídicas por la aplicación de requisitos distintos a los establecidos en el ámbito federal.

Explicó que uno de los aspectos pendientes es definir los mecanismos tecnológicos para verificar las placas de las motocicletas, así como las características y ubicación de los elementos de identificación.

“Si nosotros no nos acoplamos o no nos atenemos a esas normas, nosotros podemos estar entrando en un tema jurídico”, advirtió.

El director del Imoveqroo indicó que las discusiones nacionales podrían concluir a finales de noviembre, cuando las autoridades estatales contarían con mayores elementos para determinar la viabilidad de aplicar la legislación local.

“Cuando se dé eso, analizaremos la opción de la implementación de esta ley”, puntualizó.

La denominada “Ley Chaleco” fue aprobada en julio de 2024 y contempla la regulación del uso de chalecos reflectantes para motociclistas. Sin embargo, su aplicación fue suspendida en 2025 debido a licitaciones declaradas desiertas, dificultades tecnológicas y problemas para armonizar sus disposiciones con la normativa federal.

En meses anteriores, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, había planteado la posibilidad de que la medida comenzara a aplicarse durante los primeros meses de 2027, pero Hernández Kotasek descartó ahora ese calendario.

La disposición también ha enfrentado el rechazo de agrupaciones de motociclistas de Quintana Roo, cuyos integrantes consideran que las medidas de identificación previstas son poco eficientes y podrían vulnerar sus derechos humanos.