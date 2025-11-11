Impulsa Mara Lezama bienestar deportivo con la rehabilitación de las Villas del CEDAR en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa constató la rehabilitación de las Villas Deportivas del Centro de Alto Rendimiento de Cancún (CEDAR), una obra que –dijo– simboliza el compromiso de su gobierno con la transformación real del estado, “con hechos, corazón y resultados”.

Con una inversión superior a 11 millones de pesos provenientes del programa federal EFIDEPORTE, en colaboración con el Grupo Mera, se llevaron a cabo trabajos integrales de remodelación en las instalaciones, que permitirán albergar a 80 atletas durante sus procesos de formación y competencia.

“Cuando invertimos en deporte, invertimos en bienestar, en salud y en el futuro de nuestra juventud”, afirmó la Gobernadora, al destacar que cada espacio rehabilitado es muestra del compromiso con el esfuerzo y la disciplina de las y los deportistas quintanarroenses.

Mara Lezama subrayó que esta obra es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, a través de un fondo mixto destinado a fortalecer la infraestructura deportiva y ofrecer espacios dignos a quienes representan a Quintana Roo en competencias nacionales e internacionales.

Desde la visión de un gobierno humanista con corazón feminista, la titular del Ejecutivo resaltó el papel de la juventud como motor de la transformación social, y aseguró que brindar oportunidades a niñas, niños y jóvenes es clave para construir una cultura de paz, promover la salud y fortalecer el tejido social.

“El deporte representa disciplina, constancia, esfuerzo y triunfo. Cada medalla y cada historia de superación son también historias de esperanza y transformación”, expresó.

Finalmente, Mara Lezama reiteró su decisión de seguir impulsando proyectos que hagan brillar a Quintana Roo “con fuerza, pasión y corazón”, convencida de que “en Quintana Roo, la transformación no se promete… se construye”.