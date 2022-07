IMSS ofrece 88 mil pesos a joven que le quitó una pierna y un útero por error 

Comparte esta Noticia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció 88 mil pesos a Vanessa Dib Velazquez, joven que perdió sus piernas, útero y ovario por un caso de negligencia médica en un hospital de Querétaro.

De acuerdo con declaraciones que dio N+ Media (antes Noticieros Televisa), el Seguro Social le ofrece esa cantidad de dinero como compensación por la mala praxis en el Hospital General Regional número 1 de Querétaro, al que acudió sólo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU).

“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”.

Vanessa, hoy de 31 años, afirmó que el Instituto ni siquiera le ha ofrecido una disculpa por el caso, que comenzó en 2018.

“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (…) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”.

La joven demanda que el Seguro Social le dé prótesis nueva y un aumento de pensión, dinero que necesita para reparación del daño y becas y talleres para sus dos hijos.

Agregó que todavía se someterá a una cirugía más para que le quiten el hueso de su pierna que le molesta.

De acuerdo con el expediente CNDH/4/2019/5817/Q, la mujer de 27 años interpuso una queja en contra de personal adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 9 y al Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, en Querétaro, por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) “traslocado” en septiembre de 2018, que le ocasionó una infección y en consecuencia 3 paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho.

A esta recomendación, la dependencia de salud afirmó que analiza la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre hechos registrados entre los meses de septiembre de 2018 y julio de 2019.