Policías arrestan y agreden a mujer trans en Oaxaca; Defensoría y Conapred señalan acto de transfobia

OAXACA.- Policías de San Juan Colorado, en la Costa de Oaxaca, detuvieron a Lizeth, una mujer trans, a quien raparon y obligaron a “vestirse de hombre”. Ahora organizaciones piden justicia por este acto de transmisoginia.

El hecho se registró el pasado 27 de junio. Lizeth, que es una mujer conocida en su comunidad, estuvo detenida por seis días y fue obligada a realizar trabajo comunitario debido a su identidad de género y orientación sexual.

“Me pusieron a trabajar, me insultaban, me gritaban. Me humillaron, me hacían llorar”, acusó Lizeth.

Ante esta situación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició una investigación sobre este actos de transfobia “que afectan no solo a la persona agraviada, sino a toda la comunidad de la diversidad sexual”, indicó en un comunicado.

“La transfobia, implica acciones discriminatorias como el acoso, malos tratos, detenciones arbitrarias, hasta la comisión de delitos entre los que se encuentran la tortura y los crímenes de odio (…) La discriminación y la transfobia vulneran e impiden que las personas trans y de la diversidad sexual puedan tener un acceso sustantivo y efectivo a sus derechos humanos, pues las barreras sociales y culturales discriminatorias que enfrentan producen desigualdad, lo que provoca su marginación y rezago.”, detalló la Defensoría de Oaxaca.

La defensora de derechos humanos de la comunidad LGBTI, Humberta Marcelo, declaró que “es una violación a sus derechos humanos ya que ella puede ejercer sus preferencias sexuales (identidad de género) de manera libre”.

“Las personas quienes realizaron esta detención, deben ser detenidas y sancionados por esta situación”, destacó.

La Secretaría de Gobierno, mediante la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, llamó a respetar y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+.

“La Secretaría de Gobernación, mediante el Conapred, exhorta a las autoridades locales y estatales a esclarecer y resarcir los daños con perspectiva de derechos humanos y no discriminación, y pone a su disposición apoyo técnico para coadyuvar en la atención adecuada del caso”, indicó la dependencia en un comunicado.

El activista Jesús Joshua Morales comentó que en Oaxaca, a pesar de que existe una Fiscalía para delitos en contra de la diversidad sexual, muchas veces las agresiones a las comunidad LGBTIQ+ no se denuncian.

Señaló que “las agresiones no se denuncian porque no existe la cultura de la denuncia y estas agresiones quedan sin castigo”.S in embargo, agregó que “en Oaxaca ha habido un avance en los derechos humanos contra las personas con diferentes preferencias sexuales”.

La activista Jazz Bustamante agregó en su cuenta de Twitter que Lizeth fue detenida mientras estaba en casa de uno de sus amigos, sin orden de aprehensión. Añadió que Lizeth es una mujer mixteca.

