Supervisa Mara Lezama reconstrucción del Puente Subteniente López; impulsará comercio y turismo en el sur de Quintana Roo

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SUBTENIENTE LÓPEZ.- La reconstrucción del Puente Subteniente López, ubicado sobre el Río Hondo en la frontera entre México y Belice, registra un avance físico del 37 por ciento y se perfila como una obra clave para fortalecer la actividad económica, comercial y turística del sur de Quintana Roo.

Durante una visita de supervisión, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta infraestructura, cerrada al tránsito de carga pesada desde 2013, ha sido una demanda histórica de los habitantes y sectores productivos de la región debido a su importancia para el intercambio fronterizo.

Acompañada por la residente general de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Yolanda Basulto May, y por el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), José Alberto Alonso Ovando, la mandataria señaló que la obra permitirá recuperar la conectividad con Belice y generar nuevas oportunidades para el desarrollo regional.

La reconstrucción contempla la sustitución de la estructura metálica existente por una losa estructural moderna con carpeta de rodamiento, además de banquetas peatonales con barandales de seguridad para mejorar las condiciones de movilidad tanto de vehículos como de peatones.

Las nuevas características permitirán nuevamente el paso de unidades de carga pesada, lo que contribuirá a dinamizar el comercio bilateral y fortalecer la actividad económica en la zona fronteriza.

La inversión destinada al proyecto asciende a 42 millones de pesos, financiados con recursos federales a través de la SICT.

Autoridades estatales destacaron además el valor histórico del puente, que cuenta con más de seis décadas de existencia y forma parte de la identidad de las comunidades del sur de Quintana Roo.

Una vez concluida, la infraestructura complementará las operaciones del cruce fronterizo de Chactemal, ampliando las opciones de conectividad entre México y Belice y favoreciendo el crecimiento económico, turístico y social de la región.