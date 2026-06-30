INE rebasado por compañas anticipadas

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La última palabra

– A partir de ahora seguirán evadiendo la ley nombrando “trabajo territorial” a las pre-pre precampañas que comenzaron hace año y medio.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El proceso electoral 2027 es, por decir lo menos, atípico. A nivel federal y en todos los estados, la lucha electoral por el poder se ha anticipado como nunca antes. Quintana Roo destaca entre los estados más adelantados con el destape del senador Eugenio Segura desde hace más de año y medio, con el modelo de aspirante de unidad o candidato único.

Ese plan A no se cumplió, a los pocos meses, diciembre de 2024, Rafael Marín apareció en la escena y a nivel público el morenismo quedó dividido en dos corrientes, grupos o tribus, como prefiera cada quien llamarle.

Esta división interna en dos partes que luchan entre sí para hacerse de la gubernatura, ya ni siquiera se trata de simular; es una batalla abierta, explícita entre el agua y el aceite bajo el techo de la misma casa. Esto es enteramente normal, o así debería serlo. Hasta en las familias existe una gran diversidad de formas de pensar, de observar y de votar.

El resultado es que el proceso electoral va a comenzar formalmente en enero de 2027, para entonces, las pre pre pre campañas ya llevarán más de dos años bombardeando a la ciudadanía con múltiples campañas descalificadoras y encuestas como arma política prioritaria en estos tiempos.

En este inédito escenario tan adelantado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales locales (Oples), como el Ieqroo, han quedado plenamente rebasados y todo mundo guarda silencio. Nadie puede acusar al otro de lo que él mismo está haciendo. En el caso del Ieqroo, hasta pena ajena da por la forma tan parcial de sus sanciones, muy diferenciadas, inclinando preferencia explícita hacia una de las dos corrientes internas que compiten.

REGISTRO DE ASPIRANTES

En esta semana Morena concluyó el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con un total de 277 registros en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Del total, 123 se realizaron de manera presencial en el World Trade Center de la Ciudad de México y 154 en línea.

A partir de ahora seguirán evadiendo la ley nombrando “trabajo territorial” a las pre-pre precampañas que comenzaron hace año y medio.

NUEVOS PARTIDOS

En esta misma semana, el INE negó el registro a México Tiene Vida y a Que Siga la Democracia y sí lo otorgó a Somos México y Construyendo Sociedades de Paz.

El primer partido es impulsado por la mayoría de los dirigentes del movimiento rosa; es oposición abierta al actual régimen de la 4T. El partido PAZ sería afín al actual régimen, por lo que el INE aquí fue salomónico ya que otorgó registro a un nuevo partido de izquierda y otro de derecha, aunque esta clasificación es insuficiente, una mera referencia.

Las dos organizaciones que no alcanzaron registro llegaron con muchas manchas en el expediente como afiliaciones irregulares, inconsistencias, apoyos indebidos, dudas sobre recursos y evidencia suficiente para que la autoridad electoral decidiera cerrarles la puerta antes de que entraran al reparto de prerrogativas.

Con estos vaivenes avanza el proceso electoral intermedio para el gobierno federal, de ahí su importancia, ya que los resultados marcarán la según da mitad de la presidencia de Claudia Sheiunbaum. Usted tiene la última palabra.