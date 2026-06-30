Teqroo confirma revisión de denuncias por actos anticipados de campaña

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CHETUMAL.– El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ha atendido más de 20 asuntos relacionados con presuntos actos anticipados de campaña, a pesar de que el proceso electoral en la entidad aún no inicia formalmente, informó su magistrado presidente, Sergio Avilés Demenegui.

Explicó que las quejas son presentadas inicialmente ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), autoridad encargada de integrar los expedientes y emitir las resoluciones correspondientes durante esta etapa previa al proceso electoral.

Posteriormente, corresponde al Tribunal Electoral revisar la legalidad de esas determinaciones, particularmente en los casos en los que se impugnan medidas cautelares dictadas por el organismo electoral.

“Hasta el momento es importante referirles, tenemos más de 20 asuntos que ha conocido el Tribunal Electoral de Quintana Roo y todas y cada una de ellas, es lo importante, han sido confirmadas por los tribunales de alzada”, señaló Avilés Demenegui.

El magistrado destacó que todas las resoluciones revisadas por el Teqroo han sido ratificadas por las instancias federales encargadas de resolver las impugnaciones en materia electoral.

Precisó que entre los órganos jurisdiccionales que han confirmado los criterios del Tribunal se encuentran la Sala Regional Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A juicio del presidente del Teqroo, este respaldo refleja la solidez jurídica de las resoluciones emitidas por el órgano electoral estatal en los casos que han llegado a su conocimiento.

Asimismo, recordó que las denuncias por presuntos actos anticipados de campaña deben analizarse con base en los procedimientos, plazos y elementos probatorios establecidos en la legislación electoral vigente.

Finalmente, indicó que el Tribunal continuará resolviendo los asuntos que sean de su competencia conforme avance el calendario electoral y se acerque el inicio formal del proceso comicial en Quintana Roo.