Interpondrán amparo contra obras en Ombligo Verde de Cancún

Foto: Ana Ramírez

CANCÚN.- Ante las respuestas negativas por parte de las autoridades enfocadas en temas ambientales, integrantes de la agrupación Salvemos Juntos el Ombligo Verde solicitaron ya un amparo para la suspensión de obras en la Diócesis Cancún-Chetumal.

“Como ustedes lo logran ver, ellos vienen con todo, nos los están manifestando desde hace días, poniendo barreras para no ver qué está pasando dentro, eso es una manifestación muy clara, una agresión en contra de los ecosistemas que son el bien tutelado dentro de la reserva, aunque puntualicen que no está el predio dentro de la reserva, pero sí es parte de los ecosistemas que fueron fraccionados cuando se decretó área natural protegida, en el 2012”, especificó Katherin Ender, activista y abogada de la agrupación ciudadana.

El que ellos (la Diócesis) tengan un documento que les dé el uso o disfrute del espacio, enfatizó, no los exime de una responsabilidad, por darle ese mal uso y manejo a los ecosistemas. Aunado a ello, acotó, no tienen ningún tipo de autorización con base a lo que se ha investigado durante estos días, considerando incluso la primera reunión con el director de Ecología, con la secretaría de Desarrollo Urbano, y el responsable de dar la licencia de construcción, entre otros, quienes les dieron la oportunidad de escucharlos, pero no los dejaron convencidos, porque no justificaron lo que se les cuestionó.

“Por tanto, estamos agotando un juicio de amparo que estaba en espera del actuar de ellos, porque previamente a esa reunión y previamente ya les habíamos manifestado a ustedes las peticiones iniciales… Y con base en que no justificaron lo señalado”, apuntó. La realidad, insistió, es que no se pueden tapar con un dedo lo que están haciendo, como la tala de árboles y la fragmentación del suelo con máquinas pesadas.

En este juicio de amparo solicitan a la autoridad superior la revisión de los permisos que existan, principalmente la licencia que autoriza la remodelación y ampliación, que está acotado únicamente donde ya se construyó y por tanto que se suspendan las obras.

“Ellos reconocen que desde que se hizo esta iglesia, o sea, en el 2000, no existe ningún tipo de autorización, pero ellos la subsanaron ahora en el 2025. ¿Qué significa? ¿Están incurriendo en delitos penales?, se llama comisión por omisión, indebido ejercicio en la función pública y eso van a tener que justificar a la juez de distrito o juez de distrito”, advirtió la ambientalista.

Por su parte, la bióloga Graciela Saldaña hizo énfasis en la riqueza biológica del Ombligo Verde, comparable o incluso superior a la del Parque Kabah, por ser una zona en la que se encuentran especies de flora y fauna protegidas.

Enlistó algunas de estas especies, las cuales cumplen un papel clave en los ecosistemas locales y por lo cual el decreto municipal aprobado por unanimidad en 2012 estableció que los predios de la supermanzana 33 y 34 son bienes de dominio público con destino a parque urbano y zona de preservación ecológica.

Sin embargo, lamentó que a la fecha no exista un plan de manejo para regular su conservación, a pesar de exhortos del Congreso estatal desde 2018 y que hoy se suman a estas anomalías.

Fuente: La Jornada Maya