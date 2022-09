Itatí Cantoral responde a críticas por su “presunta arregladita de rostro”.

Comparte esta Noticia

México.- Una reciente fotografía de Itatí Cantoral ha causado revolución en las redes sociales, la cual fue publicada de forma inesperada por el periodista Pepillo Origel, quien elogió su belleza, sin embargo, no recibió los comentarios que esperaba.

A través de su perfil de Instagram, el periodista mexicano compartió una fotografía junto a la legendaria actriz, pero desató distintas reacciones, en las que muchos aseguran que está muy cambiada.

Según aseguraron usuarios de Internet, Itatí Cantoral está “irreconocible”, hasta parece otra persona.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación de Pepillo Origel, sus seguidores no han parado de hablar sobre el supuesto cambio en la apariencia de la famosa de 47 años.

“No me he hecho nada, al menos no recientemente. Solo es que aparecí sin filtro y sin un buen ángulo”, declaró Itatí en respuesta.

También reconoció que sí se ha hecho cirugías, pero aún con ellas manifestó que es imposible vencer al tiempo.

“¿Qué esperaban? ¿Que fuera siempre joven? Ni que fuera vampiresa”, respondió riendo.