Jorge Gutiérrez Contreras asume la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo

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CHETUMAL.- Jorge Gutiérrez Contreras asumió la titularidad de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo, después de desempeñarse como subsecretario de Salud desde 2023.

Con más de 27 años de trayectoria en el sector, el médico dará continuidad a las políticas del gobierno de Mara Lezama Espinosa para fortalecer la infraestructura hospitalaria, ampliar el acceso a la atención e impulsar la prevención de enfermedades en los 11 municipios.

Su experiencia abarca atención médica, vigilancia epidemiológica, prevención y administración de servicios sanitarios. Antes de ocupar la subsecretaría, fue jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud de SESA y subdirector médico del Hospital del ISSSTE en Cancún.

Gutiérrez Contreras es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Administración de Instituciones de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios y licenciado en Derecho por la Universidad del Sur.

También cursó seis diplomados en el Instituto Nacional de Salud Pública, en materias como epidemiología, investigación de brotes y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Además, cuenta con recertificación en Medicina General.

Al asumir el cargo, reafirmó su compromiso de mantener la coordinación con las instituciones del sector y fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica, para dar continuidad a los programas y servicios dirigidos a la población.

Las estrategias estatales buscan acercar los servicios médicos a las comunidades, mejorar la capacidad de atención y consolidar un sistema de salud más humano, cercano y eficiente, centrado en las necesidades de las personas.