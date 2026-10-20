Verónica Lezama anuncia que seguirá en el DIF Quintana Roo y no buscará coordinación de Morena

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CANCÚN.- Verónica Lezama, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo y hermana de la gobernadora Mara Lezama, anunció que no participará en el proceso interno de Morena para elegir la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Benito Juárez.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, afirmó que, aunque no tiene impedimento legal para contender, decidió mantenerse al margen por congruencia con los valores promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de combate al nepotismo.

“A pesar de no tener impedimento legal, he decidido no participar”, expresó, luego de señalar que diversas personas le habían preguntado si buscaría esa posición.

Lezama explicó que su determinación responde a los principios que, dijo, ha defendido la mandataria federal. También confirmó que continuará dedicada a sus responsabilidades en el organismo asistencial.

“Por lo que seguiré concentrada como hasta ahora en mi encargo como presidenta honoraria del DIF estatal”, señaló.

El anuncio se produjo después del cierre de la convocatoria de registro para las coordinaciones municipales de Morena, ocurrido el 18 de octubre. Su posible participación había generado expectativas por su parentesco con la gobernadora y la relevancia política de Benito Juárez.

Entre los perfiles que se han sumado a la contienda interna figuran Pablo Gutiérrez Fernández, quien renunció a la Secretaría General del Ayuntamiento de Benito Juárez para buscar la coordinación; Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Rafael Marín Mollinedo y Pablo Bustamante Beltrán, además de otros actores políticos.

Al concluir su mensaje, Verónica Lezama agradeció la atención de quienes le habían consultado sobre sus aspiraciones.