La soberanía presidencial y la lumbre en sus aparejos

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Signos

Y así como la Presidenta -que no calla condenando las complicidades del exPresidente panista Felipe Calderón con quien fuera el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante su gestión presidencial- exige pruebas irrefutables en defensa de sus delincuentes políticos de izquierda y socios del crimen organizado, a los que Washington persigue con sus propios datos y evidencias -como a Rocha Moya y a otros Gobernadores y funcionarios protegidos por sus Fiscalías, sus Tribunales de Justicia y el Gobierno federal- y en contra de las redundantes diatribas y las defensas soberanistas de la Jefa del Estado mexicano, así ella insiste en mantener a toda costa la alianza política de su partido con el de los truhanes del Partido Verde por la renovación moral y la regeneración nacional.

Y así, México no cambia. Panismo calderonista de derecha o morenismo claudista de izquierda, son la misma lamentable cosa: protegen a sus criminales políticos en México contra la evidencia que los incrimina y por la que se les procesa en Estados Unidos. Claro que tiene razón Rocha Moya en su defensa mediática: la persecución en su contra tambien es contra su partido. Porque son iguales.

SM