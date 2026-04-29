Gobernadora de Campeche reconoce quiebra operativa: amenaza con apagar oficinas

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CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, reconoció que su administración enfrenta una severa crisis de liquidez, al grado de no contar con recursos suficientes para cubrir servicios básicos como el pago de energía eléctrica.

La mandataria advirtió que, de no poder cubrir el próximo recibo, optaría por no solicitar préstamos ni prórrogas, sino suspender operaciones en oficinas gubernamentales. “Apago todas las oficinas y que vean que en Campeche se paraliza el gobierno porque no tenemos recursos”, afirmó.

Por segunda semana consecutiva, Sansores atribuyó la situación financiera a un recorte de aproximadamente 4 mil millones de pesos en participaciones federales, así como a lo que calificó como una distribución inequitativa derivada de la Ley de Coordinación Fiscal.

Aunque el Congreso estatal autorizó la contratación de un crédito por mil millones de pesos para proyectos de inversión, la gobernadora no ha precisado si estos recursos ya están disponibles o cuándo podrían ejercerse.

La mandataria relató que en el bimestre anterior su administración tuvo que solicitar una prórroga para pagar el servicio eléctrico, al no contar con liquidez suficiente en ese momento. Incluso señaló que esta situación le hizo experimentar, por primera vez, condiciones que describió como de carencia económica.

Durante un evento por el Día del Empleado Estatal, reiteró que el gobierno no dispone actualmente de recursos líquidos para cubrir diversos compromisos financieros, lo que refleja la presión presupuestal que enfrenta la entidad.

A pesar del panorama, Sansores agradeció el respaldo del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, al destacar la asignación reciente de recursos para infraestructura, particularmente en rehabilitación de carreteras.

Finalmente, sostuvo que su administración continuará operando pese a las dificultades, y aseguró que mantendrá su postura frente a las críticas, en un contexto que describió como complejo tanto en lo financiero como en lo político.