Senado autoriza entrada de 96 soldados de EU para adiestramiento multinacional

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó este 28 de abril las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso temporal de 96 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, quienes participarán en ejercicios de adiestramiento conjunto en territorio nacional.

Con 104 votos a favor y tres en contra, el pleno avaló la entrada de 73 militares para el Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026, que se desarrollará del 8 al 30 de mayo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, en Campeche. El objetivo es fortalecer las capacidades anfibias de la Armada de México mediante cooperación internacional.

El despliegue contempla el ingreso escalonado de tropas: un primer grupo sin armamento llegará el 6 de mayo, mientras que otros contingentes arribarán el 10 y 17 de mayo con equipo y armamento, transportados en aeronaves militares tipo C-130 Hércules. La salida del personal se realizará entre el 30 de mayo y el 1 de junio.

En una segunda votación, con 105 votos a favor y tres en contra, el Senado también autorizó el ingreso de 23 elementos del equipo 8 de los Navy SEALs el 1 de agosto, quienes participarán en el evento de adiestramiento SOF 4 enfocado en fuerzas de operaciones especiales.

Este segundo ejercicio se llevará a cabo en distintas entidades, incluyendo Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, y concluirá el 16 de octubre, cuando los elementos regresen a su país.

El dictamen aprobado establece que, una vez concluidos los ejercicios, la Secretaría de Marina deberá rendir un informe al Senado en un plazo de 30 días sobre los resultados de estas actividades de cooperación militar.