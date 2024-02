Lamenta AMLO fallecimiento de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Carlos Urzúa, quien fue su secretario de Hacienda en el inicio de su administración, y envió su pésame a los familiares del exfuncionario quien recientemente se había integrado al equipo de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD.

“Mi pésame a los familiares de Carlos Urzúa, lamento mucho su muerte, en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado”, dijo el mandatario desde su mañanera de este 20 de febrero en Palacio Nacional.

La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que la muerte del exfuncionario federal se debió a causas naturales, de acuerdo con el médico tratante que certificó.

Carlos Urzúa falleció al mediodía del 19 de febrero en su casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que recibió un reporte de una persona lesionada.

Al llegar al lugar se entrevistaron con una empleada, quien refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio que Carlos Urzúa estaba tirado en las escaleras. Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que dieron parte al agente del Ministerio Público.

Debido a que se certificó que la causa de muerte había sido por causas naturales la Fiscalía de la Ciudad de México no abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de Carlos Urzúa.

El presidente López Obrador reconoció que él y Urzúa tuvieron diferencias que llevaron a su salida del gabinete federal al presentar su renuncia y criticó que ello fuera utilizado por sus opositores luego de que ayer se informara de su fallecimiento a los 68 años.

“Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del grupo conservador, de manera irresponsable, muy vil, empezaron a calumniar, a hablar de presuntos ataques o daños, sospechas sobre nosotros”, dijo.

El 9 de julio de 2019, Urzúa publicó una carta en su cuenta de X, antes Twitter, en la que dio a conocer su salida debido a diferencias en materia económica y decisiones que se tomaron al respecto.

En su escrito, Urzúa se dijo convencido de que las decisiones en política económica deben realizarse con base en evidencia y cuidando los diversos efectos que puedan tener. “Libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda”.

El exfuncionario acusó que además su voz no fue tomada en cuenta y también le impusieron funcionarios que, aseguró en ese momento, no tienen conocimiento de la hacienda pública. Urzúa no sólo dio a conocer sus razones para renunciar, sino que también agradeció a López Obrador por haberle dado la oportunidad de servir a México.

Fuente: Excélsior