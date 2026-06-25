Layda Sansores acusa “traición” de su sobrino por buscar gubernatura de Campeche con el PT

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CAMPECHE.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, acusó a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores de “traición” luego de que éste se integrara al Partido del Trabajo (PT) para buscar la candidatura a la gubernatura del estado. La mandataria también rechazó respaldar su aspiración y afirmó que no tiene “doble juego ni dos barajas”.

Sansores reprochó que su sobrino no estaba afiliado al PT, pero fue presentado el 6 de junio como coordinador estatal de afiliación del partido, y posteriormente, el 22 de junio, se registró como aspirante a la coordinación estatal para la defensa de la Cuarta Transformación en Campeche.

Durante su programa semanal, la gobernadora expresó su malestar por la decisión y la calificó como una “traición” dentro del ámbito familiar. “Estas cosas, como familia, siempre duelen… cuando el puñal te lo clavan en tu casa, eso duele mucho”, señaló.

“Me siento lastimada”, añadió la mandataria, quien afirmó que el hecho le resulta “desconcertante” y “doloroso”, aunque confió en que su sobrino pueda reconsiderar su postura.

Layda Sansores recordó que en ocasiones anteriores Gerardo Sánchez había colaborado con su equipo, aunque aclaró que no fue funcionario ni firmó documentos oficiales, sino que participaba de manera informal en actividades políticas.

No obstante, subrayó que no respalda sus aspiraciones ni su participación en otro partido político. “Yo no soy madrina ni patrocinadora de esas acciones”, dijo, al insistir en que no participa en “dobles juegos” ni estrategias políticas paralelas.

La gobernadora pidió evitar especulaciones sobre su relación con el aspirante y rechazó cualquier vínculo con su decisión de incorporarse al PT. Afirmó que su compromiso es con el movimiento de la Cuarta Transformación y con la coherencia política dentro de ese proyecto.