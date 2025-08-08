Rechazan derechohabientes instalación de malla metálica en el IMSS de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El frente de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chetumal fue cercado con una malla metálica lo que ha provocado el reclamo de la gente que acude al lugar pues se impide el libre paso de familias y pacientes.

Fue desde las primeras horas de ayer jueves cuando trabajadores contratados por esta institución iniciaron con las labores de instalación de esta barda metálica.

La reja cubre unos 50 metros de frente y unos 20 de fondo de la explanada de la clínica que estaba considerada como una área pública.

Los usuarios de la clínica señalaron que más que una cerca lo que se necesita son medicamentos y más personal médico.

Debido a esta situación, los inconformes exigieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues señalaron que esta medida, además de no haber sido socializada, complica el acceso a recibir atención médica, principalmente para personas mayores o discapacitados.

Hay que señalar que apenas el pasado 03 de junio el Personal medico y administrativo de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chetumal se manifestó debido a las graves deficiencias que enfrenta el hospital.

Los trabajadores, denunciaron serias deficiencias en el hospital, principalmente relacionadas con la falta de insumos y recursos, así como con las condiciones laborales.

Pese a la escasez de medicamentos y de equipos, la delegación del IMSS en Quintana Roo considero que era más necesario instalar el cerco y así poder controlar a los usuarios que reclaman mejores condiciones de atención médica.

Fuente: Caribe Peninsular/Noticaribe