Gobierno de Estefanía Mercado invita a la población a obtener su “Pase Playense”

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la economía local, impulsar el consumo interno y generar bienestar para las familias del municipio, el gobierno de Playa del Carmen invita a la población a sumarse al programa “Pase Playense”, para obtener una tarjeta de beneficios y descuentos en más de 180 establecimientos.

Este programa que impulsa la administración de la presidenta municipal Estefanía Mercado, representa una estrategia integral para incentivar el consumo en negocios locales y consolidar una red de establecimientos 100% playenses.

“Pase Playense” consiste en una tarjeta preferente totalmente gratuita para las y los “playenses de corazón”, la cual permitirá acceder a descuentos, promociones y beneficios exclusivos en productos y servicios participantes dentro del municipio.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, indicó que los interesados ya puedan registrarse para obtener el beneficio de la tarjeta de descuento.

Asimismo, resaltó que con las 183 empresas registradas hasta el momento, se genera un ahorro potencial anual estimado de $36,254 MXN para la ciudadanía.

“El cálculo de 36,254 pesos de ahorro para la ciudadanía es considerado por el uso de cada uno de los beneficios disponibles una vez durante un año, con base en los descuentos vigentes registrados por los establecimientos participantes. Cabe señalar que algunos beneficios pueden utilizarse en más de una ocasión, por lo que el ahorro anual real podría ser incluso mayor”.

En este sentido Estefanía Hernández informó que se proyecta beneficiar a más de 100 mil tarjetahabientes, fortaleciendo así la economía circular y promoviendo que “el dinero generado en Playa del Carmen permanezca en Playa del Carmen”.

Por último, la secretaria de Desarrollo Económico destacó que el programa “Pase Playense” busca fomentar entre las y los ciudadanos el consumo en establecimientos locales, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia, además de respaldar a las empresas y comercios formales del municipio.

La convocatoria está abierta desde el 30 de junio y cierra el 24 de julio, registrándose en el siguiente Link:

www.paseplayense.enplaya.mx. “Valida tu información y comienza a disfrutar de las ventajas de ser playense”.

Estefanía Hernández reiteró la invitación para solicitar gratis el “Pase Playense” para obtener descuentos, promociones y beneficios exclusivos en los establecimientos participantes desde hospitales, servicios, belleza y salud.

Con acciones como “Pase Playense”, el Gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso de construir un municipio más fuerte, competitivo y con mayores oportunidades para todas y todos.