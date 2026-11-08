Rafael Marín llama a mantener la unidad de Morena en un encuentro con fundadores y militantes en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Rafael Marín llamó a fundadores y militantes de Morena a mantener la unidad y retomar el trabajo en las comunidades durante un encuentro en la Supermanzana 240 de Cancún. El invitado especial sostuvo que la continuidad de la Cuarta Transformación depende de quienes conocen el territorio y han mantenido el contacto con la población desde los primeros años del movimiento.

Ante militantes y simpatizantes, Marín recordó las reuniones, las caminatas y los recorridos con los que se organizó el movimiento. Reconoció el trabajo de quienes participaron en esa etapa y recordó a los militantes fallecidos que contribuyeron a construir el proyecto político.

Marín dijo que Morena surgió para dar voz a la población, dar prioridad a las personas en situación de pobreza y evitar que el poder quedara al servicio de unos cuantos. Al reivindicar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que mantenerlo vigente exige respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

También pidió a las bases seguir trabajando en Cancún y Quintana Roo. “Amor con amor se paga. Y yo quiero corresponderles con hechos”, expresó ante los asistentes.

Al encuentro acudieron la senadora Anahí González; el diputado federal Humberto Aldana; las diputadas locales Andrea González y Gabriela Mora; los diputados locales Ricardo Velazco Rodríguez y Alberto Batún Chulim, y el consejero estatal de Morena Luis Pech Pech.

«Nos formamos en la lucha. Y juntos vamos a seguir», dijo Marín al cerrar su intervención.