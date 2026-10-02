Localizan crías de tortuga vivas y muertas durante limpieza de playas en Cozumel

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COZUMEL.- Crías de tortuga, algunas vivas y otras muertas, fueron localizadas durante una jornada de limpieza realizada en el tramo costero comprendido entre Mezcalitos y Punta Morena, en la costa oriental de Cozumel.

Gerardo Can Novelo, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), informó que los ejemplares fueron encontrados en una zona rocosa mientras trabajadores municipales y elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de recolección de residuos sólidos.

Durante la jornada fueron retirados alrededor de 210 kilogramos de desechos, entre plásticos, tapas, botellas y metales acumulados en este sector de la isla.

Al encontrar a las crías que permanecían con vida, el personal procedió también a despejar el área para facilitar su desplazamiento hacia el mar.

Can Novelo explicó que la acumulación de sargazo puede convertirse en un obstáculo para las tortugas recién nacidas después de abandonar sus nidos y comenzar su recorrido hacia el agua.

Respecto a la presencia de la macroalga en la costa oriental, señaló que actualmente las playas se mantienen en semáforo verde, luego de una disminución en los recales registrada durante los últimos días.

El funcionario atribuyó esta reducción a las corrientes marinas y a las condiciones meteorológicas que se han presentado en la zona.

Actualmente, las brigadas de Zofemat retiran diariamente entre dos y tres toneladas de sargazo de las playas atendidas. El material recolectado es trasladado posteriormente a un centro de acopio ubicado en las inmediaciones de Punta Azul.

Los trabajos de limpieza se llevan a cabo todos los días en un horario de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, de acuerdo con Can Novelo.

Las labores permiten retirar tanto el sargazo como los residuos sólidos que llegan a esta zona de la costa de Cozumel, donde durante la jornada entre Mezcalitos y Punta Morena se produjo el hallazgo de las crías de tortuga.