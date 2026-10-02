Tres de los nueve delfines de Ventura Park difícilmente serían candidatos a un traslado

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Tres de los nueve delfines que permanecen en el abandonado parque Ventura Park, en la Zona Hotelera de Cancún, difícilmente podrían ser trasladados debido a sus condiciones de salud, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia federal señaló que los nueve ejemplares presentan distintos padecimientos que requieren seguimiento médico y una valoración individual antes de tomar cualquier decisión sobre su posible reubicación.

Entre las afectaciones detectadas se encuentran problemas oculares, lesiones y alteraciones en la lengua y la mucosa oral, además de desgaste dental y otros padecimientos crónicos.

“Los nueve ejemplares presentan padecimientos que requieren seguimiento, como afectaciones oculares, lesiones y alteraciones en lengua y mucosa oral, desgaste dental y otros padecimientos crónicos que requieren una valoración diferenciada”, explicó la Profepa.

Debido a sus condiciones particulares, tres de los delfines difícilmente serían candidatos a un traslado. En el caso de los seis restantes, las autoridades analizan su eventual reubicación con apoyo de especialistas.

Los animales permanecen en las instalaciones del delfinario Dolphin Connection Cancún, ubicado dentro de Ventura Park, donde la Profepa mantiene vigilancia desde la intervención del establecimiento.

La dependencia reportó también mejoras en las condiciones del lugar. Entre ellas se encuentra la reparación del sistema de soporte de vida, además de una mayor limpieza de los estanques y cambios favorables en la calidad del agua.

Según la autoridad ambiental, el agua ya no presenta los patógenos que habían sido detectados inicialmente.

Sin embargo, la Profepa aclaró que estas mejoras no significan que hayan desaparecido las irregularidades que dieron origen a la intervención del delfinario ni eliminan las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos detectados.

El establecimiento fue clausurado en octubre de 2025, después de que autoridades federales encontraron, entre otras condiciones, agua turbia y deficiencias en la limpieza. Desde entonces, los nueve ejemplares permanecen bajo seguimiento de la dependencia.

La situación de los delfines ha generado además protestas ciudadanas. Hace casi un mes, un grupo de personas se manifestó frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la Zona Hotelera de Cancún, para exigir la reubicación de los cetáceos.

Los manifestantes sostuvieron que los animales se encontraban en malas condiciones y reclamaron su traslado a otras instalaciones.

Por ahora, la Profepa mantiene el seguimiento de los nueve ejemplares mientras especialistas valoran las condiciones de los seis que podrían ser trasladados. Para los otros tres, su estado de salud representa un obstáculo para considerar una reubicación.