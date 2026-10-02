Rectora de la Uqroo plantea a diputados ampliar en 36 mil 800 mdp recursos para universidades públicas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), Natalia Fiorentini Cañedo, planteó ante la Cámara de Diputados la necesidad de fortalecer el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, ante las presiones que enfrentan en materia salarial, pensiones, infraestructura y ampliación de matrícula.

Fiorentini Cañedo participó en la Mesa de Diálogo sobre Desarrollo Social convocada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

En representación del secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, expuso los principales argumentos de las instituciones públicas para solicitar mayores recursos y garantizar condiciones que les permitan atender sus responsabilidades académicas, científicas y sociales.

La rectora destacó que las instituciones públicas concentran el 62 por ciento de la matrícula nacional de educación superior, con aproximadamente 3.6 millones de estudiantes desde Técnico Superior Universitario hasta posgrado.

Además, señaló que generan alrededor del 90 por ciento de la investigación científica, humanística y tecnológica del país, a lo que se suman actividades de servicio social, difusión cultural y atención de problemáticas nacionales y regionales mediante conocimiento especializado.

Ante legisladores federales, Fiorentini Cañedo sostuvo que destinar mayores recursos a las universidades públicas debe considerarse una inversión estratégica, debido a su participación en la formación de profesionistas, generación de conocimiento y desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas.

Durante su intervención reconoció el incremento considerado para la educación superior en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, aunque señaló que permanecen problemas estructurales acumulados durante los últimos años.

Entre ellos mencionó las presiones inflacionarias sobre los presupuestos universitarios, los sistemas de pensiones y jubilaciones, las necesidades de infraestructura física y tecnológica y las demandas salariales que no siempre pueden atenderse con los recursos ordinarios.

La rectora señaló que las universidades han aplicado medidas de austeridad, eficiencia y contención del gasto, pero advirtió que existe un límite para resolver las necesidades financieras exclusivamente mediante ajustes internos.

Una insuficiencia presupuestaria, sostuvo, puede repercutir en las familias y limitar las posibilidades de ampliar la matrícula, conservar la calidad académica y avanzar en el cumplimiento de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Ante este panorama, la ANUIES propuso fortalecer el subsidio destinado a las instituciones públicas de educación superior correspondiente al Ramo 11 mediante una ampliación de 36 mil 800 millones de pesos.

De esa cantidad, planteó destinar 9 mil 500 millones de pesos adicionales para 2027 a rubros como política salarial, incremento al salario mínimo, sistemas de pensiones y jubilaciones y la creación de un fondo solidario para mantenimiento y mejoramiento de infraestructura.

La propuesta contempla además avanzar gradualmente en la asignación de otros 27 mil 300 millones de pesos para constituir el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, previsto en el marco constitucional y en la Ley General de Educación Superior.

Fiorentini Cañedo señaló que un esquema de financiamiento suficiente, equitativo y previsible permitiría a las universidades públicas ampliar las oportunidades para los jóvenes, mantener sus actividades de investigación y participar en el desarrollo de las entidades federativas.

El planteamiento presentado ante la Cámara de Diputados sostiene que el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación será necesario para desarrollar las capacidades que México requiere durante los próximos años.