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Mara Lezama alerta por lluvias fuertes en Quintana Roo este fin de semana

16 octubre, 2026
Admin
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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa alertó a la población de Quintana Roo ante el pronóstico de lluvias fuertes este fin de semana, y exhortó a tomar medidas preventivas para reducir riesgos durante este periodo.

La mandataria estatal recomendó mantenerse informados mediante los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), a fin de conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y atender oportunamente las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, recordó la importancia de aplicar la estrategia preventiva denominada La Triple A, que consiste en estar atentos, mantenerse alerta y ponerse a salvo ante cualquier situación que represente un peligro.

Mara Lezama pidió a los habitantes de los 11 municipios extremar precauciones y utilizar el número de emergencias 911 en caso de requerir apoyo ante alguna contingencia relacionada con las precipitaciones.

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