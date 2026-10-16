Supervisa Claudia Sheinbaum hospitales y proyectos de salud en Chetumal

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CHETUMAL.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este viernes la ciudad de Chetumal, donde supervisó instalaciones hospitalarias y los avances de proyectos de infraestructura médica que buscan ampliar la capacidad de atención en Quintana Roo.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, la mandataria federal recorrió el Hospital Materno Infantil “Morelos”, donde conversó con pacientes y trabajadores para conocer las condiciones en las que se brindan los servicios.

“Escuchamos sus experiencias y conocimos sus necesidades”, expresó Sheinbaum al referirse al recorrido por la unidad médica.

Durante su estancia en la capital del estado, también revisó los avances de dos proyectos hospitalarios: el nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Hospital General del IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, el nuevo hospital del ISSSTE contará con 90 camas censables, mayor número de especialidades y equipamiento médico, con lo que se triplicará la capacidad de hospitalización de la unidad actual, que dispone de 30 camas.

En cuanto al Hospital General del IMSS-Bienestar, explicó que el proyecto contempla 120 camas censables, 152 no censables y servicios correspondientes a 14 especialidades médicas, para ampliar la atención a la población quintanarroense.

La agenda de trabajo incluyó además una revisión de los consultorios que se proyecta construir en distintos puntos de Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y facilitar el acceso a los servicios de salud.

Las actividades se desarrollaron en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Mara Lezama, como parte del seguimiento a las obras hospitalarias y los planes de ampliación de la infraestructura médica.

Después de concluir su visita a Chetumal, Sheinbaum tiene previsto continuar su gira de trabajo por Yucatán y Campeche, donde realizará otras actividades relacionadas con programas federales e infraestructur