Mara Lezama anuncia la entrega del tercer bimestre del programa Comemos Tod@s

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CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo iniciará del 6 al 28 de julio la entrega de los apoyos alimentarios correspondientes al tercer bimestre de 2026 para las personas inscritas en el programa Comemos Tod@s, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La mandataria estatal llamó a las y los beneficiarios a verificar con anticipación el lugar donde deberán recoger el apoyo y acudir únicamente el día que les corresponda, con el propósito de facilitar la logística de distribución y evitar contratiempos durante la entrega.

La distribución de los paquetes alimentarios se realizará en un horario de 09:00 a 17:00 horas en los centros habilitados para este programa.

Para recibir el beneficio será indispensable presentar una identificación oficial vigente con fotografía en original, la hoja impresa con el folio de persona beneficiaria del programa Comemos Tod@s 2026 y la tarjeta del programa.

En el caso de las personas que se incorporan por primera vez, las autoridades informaron que la tarjeta será entregada el mismo día en que reciban su apoyo alimentario.

Asimismo, se recordó que la ubicación de los centros de entrega puede consultarse en el portal oficial del programa, donde también está disponible la información necesaria para las personas beneficiarias.

Finalmente, Mara Lezama invitó a quienes forman parte de Comemos Tod@s a respetar la fecha asignada para recibir oportunamente el apoyo correspondiente al tercer bimestre del año.