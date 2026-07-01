Unidad de Atención al Extranjero ha dado seguimiento a 17 casos de desaparición en Quintana Roo

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CANCÚN.- La Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo puso en marcha una Unidad de Atención al Extranjero para fortalecer la localización de personas de otras nacionalidades reportadas como desaparecidas en el estado, donde hasta ahora se han atendido alrededor de 17 casos, varios de ellos resueltos de manera favorable.

La titular de la dependencia, Haydé Saldaña Martínez, explicó que la creación de esta área responde a la condición de Quintana Roo como uno de los principales destinos turísticos internacionales del país, además de ser un punto de tránsito para personas provenientes de distintas naciones.

Detalló que la unidad cuenta con personal capacitado para realizar entrevistas en inglés, mantener comunicación con consulados, coordinar acciones con el Instituto Nacional de Migración y dar seguimiento permanente a cada expediente.

“Son 17 casos que hemos tenido y hay muchos que hemos tenido con éxito. Muchos extranjeros salen del país sin darnos la prueba de vida, por lo tanto, la ficha se mantiene arriba y hasta no tener la prueba de vida es que nosotros bajamos esta cédula o ficha en el caso de Fiscalía”, explicó.

La funcionaria indicó que uno de los principales desafíos consiste en que algunas personas extranjeras abandonan México una vez localizadas, sin proporcionar una prueba de vida que permita confirmar oficialmente su localización y cancelar la ficha de búsqueda.

Ante esta situación, hizo un llamado a consulados y autoridades de otros países para colaborar mediante el envío de fotografías, videos u otros elementos que acrediten que la persona se encuentra sana y salva.

Saldaña Martínez informó que la Comisión mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Estados Unidos para atender los casos relacionados con sus ciudadanos, además de trabajar de manera conjunta con consulados de diversas naciones y con autoridades de Guatemala.

Añadió que la dependencia dispone de personal bilingüe que brinda atención en español e inglés, lo que facilita la comunicación con familiares de personas desaparecidas y con las representaciones diplomáticas involucradas en cada caso.

Asimismo, dio a conocer que la Comisión creó la denominada Unidad de 30 Días, cuya función es revisar expedientes de búsqueda de meses anteriores, mantener contacto con las familias, realizar llamadas de seguimiento y verificar si las personas reportadas ya fueron localizadas.

Finalmente, la titular de la Comisión de Búsqueda subrayó que la coordinación entre autoridades estatales, instancias federales, consulados y familiares resulta fundamental para concluir adecuadamente las investigaciones y brindar certeza a quienes mantienen activa la búsqueda de un ser querido en Quintana Roo.