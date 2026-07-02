Sheinbaum responde a la alerta de viaje británica: “Es seguro visitar el país”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un destino seguro para los visitantes extranjeros, luego de ser cuestionada sobre la alerta de viaje emitida por el Gobierno del Reino Unido con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que quienes viajen al país para presenciar el encuentro deportivo no tendrán inconvenientes y restó importancia a la advertencia emitida por las autoridades británicas.

“Es seguro visitar el país; no tienen ningún problema”, respondió.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los estados que el Reino Unido recomienda no visitar, salvo por motivos esenciales, entre los que se encuentran Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guerrero, Jalisco y Chiapas. Uno de esos estados será sede de encuentros de la Copa Mundial de 2026.

En cambio, la presidenta centró su respuesta en las acciones que implementa el Gobierno de la Ciudad de México tras la muerte de cuatro aficionados ocurrida durante los festejos realizados el martes en el Ángel de la Independencia.

Explicó que las autoridades capitalinas analizan medidas para mejorar la organización de eventos masivos y evitar concentraciones excesivas de personas en un solo punto.

“Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares”, señaló.

La alerta emitida por el Reino Unido está dirigida a los aficionados que viajarán a México para el partido programado para el domingo 5 de julio y contiene recomendaciones de seguridad para quienes visiten el país.