Revés para Trump: Corte protege ciudadanía de hijos de migrantes

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WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump mediante la cual pretendía negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas que se encuentran de manera ilegal en el país.

Al resolver el caso, los magistrados determinaron que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil, junto con la legislación federal vigente, garantiza la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con contadas excepciones.

En la opinión mayoritaria, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sostuvo que la ciudadanía representa el derecho fundamental a formar parte de la comunidad política del país.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: A participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”, escribió Roberts en nombre de la Corte.

La decisión no fue unánime. El juez Clarence Thomas manifestó su desacuerdo y afirmó que la interpretación adoptada por el máximo tribunal se aparta del propósito original de la Decimocuarta Enmienda.

“El Tribunal se suma a la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, que fue diseñada y entendida para garantizar la igualdad de derechos a los afroamericanos liberados, pero que en cambio ha sido utilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción no apoyó”, expresó.

La orden ejecutiva de Trump ya había sido suspendida por diversos tribunales inferiores, por lo que nunca llegó a entrar en vigor en ninguna parte del país.

Durante las audiencias celebradas en abril, jueces de orientación conservadora y liberal cuestionaron la legalidad de la medida. El caso adquirió una relevancia especial debido a la presencia del propio Donald Trump en la sala de la Corte Suprema, un hecho poco común.

Tras conocerse el fallo, la presidenta de la organización Voto Latino, Maria Teresa Kumar, celebró la resolución y afirmó que el tribunal protegió uno de los principios fundamentales de la identidad estadounidense.

“Hoy, la Corte Suprema defendió el alma de este país y la esencia misma de lo que significa ser estadounidense”, señaló en un comunicado.

Añadió que, al confirmar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, la Corte reafirmó el reconocimiento de la diversidad racial y cultural de Estados Unidos por encima de posturas políticas basadas en el temor.