Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por detención de César Jáuregui y rechaza haberla exonerado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber pactado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno a cambio de una embajada. También rechazó haber exonerado a la mandataria panista y sostuvo que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las investigaciones ministeriales.

Durante su conferencia matutina, respondió a los cuestionamientos de adversarios políticos surgidos tras la captura del exfuncionario, investigado por permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo del Ejército para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Según lo señalado sobre el caso, los extranjeros ingresaron al país como turistas y participaron sin autorización.

“La justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel”, expresó.

Sheinbaum afirmó que no intervino en el procedimiento y que corresponde a la fiscalía investigar y actuar con base en las pruebas y declaraciones recabadas. Añadió que esa institución deberá presentar los testimonios que sustentaron sus actuaciones.

Sobre la situación de Campos, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, determinará si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad en la investigación por traición a la patria, delito por el que, hasta el momento, únicamente se señaló como imputado al exfiscal.

“No depende de mí exonerar a una persona u otra. Es una decisión de la fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la investigación”, manifestó.

El caso salió a la luz después de que dos de los agentes de la CIA que participaron en el operativo murieron en un accidente carretero, lo que dio lugar a una investigación federal.

Jáuregui Moreno, quien se había separado del cargo a raíz de las indagatorias, permanecía como el único detenido. Las autoridades estatales lo identificaron como el principal responsable de permitir la presencia de agentes extranjeros en la intervención.

El exfuncionario fue capturado el sábado por agentes de la Fiscalía de Chihuahua mediante una orden de aprehensión por ejercicio ilegal de la función pública y coalición. En el ámbito federal se le cumplimentó otra orden por traición a la patria y fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Para este martes estaba prevista la audiencia inicial en la que el Ministerio Público de la Federación formulará la imputación. Sheinbaum expresó su expectativa de que durante esa diligencia se conozcan las pruebas federales contra el exfiscal, con respeto al debido proceso.

El jueves se realizará una segunda audiencia, correspondiente a la causa estatal, en la que un juez determinará si lo vincula a proceso. Su defensa solicitó la ampliación del término para resolver su situación jurídica.